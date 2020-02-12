O sucu: İdrarımı damacanaya değil, asansörün zeminine yaptım

İzmir'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getirdikten sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen Emre A., savcılıkta ifade verdi. İdrarını damacananın içine değil, asansörün zeminine yaptığını, kokuyu önlemek amacıyla da damacananın içindeki suyu yere döktüğünü söyleyen Emre A.'nın, "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı, bu yüzden çok sıkışmıştım" dediği öğrenildi.