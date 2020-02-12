Ormanda eğitime 5 yıl daha devam

Türkiye'nin ilk ve tek orman eğitim alanı olan Karşıyaka Okulları Orman Eğitim Alanı proje uygulamasının 5 yıl daha uzatılması için protokol imzalandı.

DOĞA İLE BULUŞUYORLAR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Karşıyaka Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 2017 yılında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi yakınlarındaki 400 dönümlük orman alanı, Karşıyaka'daki tüm okullara orman eğitim alanı olarak da 5 yıl daha hizmet vermeye devam edecek. "Karşıyaka Okulları Orman Eğitim Alanı" projesinin 5 yıl daha uzatılmasını ön gören protokol Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu tarafından imzalandı.

TOLGA TEKİN