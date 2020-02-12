Otizmli öğrencilerin hayatı müzikle değişti

İzmirli müzik eğitmeni Orçun Berrakçay'ın 2013 yılında kurduğu İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), otizmli çocukları müzikle sosyal yaşama kazandırmasının yanı sıra 15 öğrenciyi de lise ve üniversitelerde müzik eğitimine yönlendirdi.

AYAKTA ALKIŞLANIYORLAR

Koro çalışmalarına 4 öğrenciyle başladıktan sonra evlerinden çıkmayan otizmlilere ulaşarak öğrenci sayısını bir yılda 40'a çıkaran, onlara enstrüman çalıp şarkı söylemeyi öğreten Berrakçay'ın bu azmi otizmli öğrencilerin ailelerini de mutlu etti. Gönüllü öğretmenlerin de destek verdiği koro, 6 yılda Türkiye ve dünyanın 180 kentinde konser verdi. Özel eğitim merkezlerinde çalışırken otizmli öğrencilerle arasında duygusal bir bağ oluştuğunu dile getiren Berrakçay, "Otizmli çocukları bir araya getirmek en büyük hayalimdi. Konserlerde insanlar onları ayakta alkışladı, kendilerine güvenleri geldi" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geçen yıl Macaristan ve Avusturya'da konser verdiklerini, bu yıl da Güney Kore'ye gideceklerini ifade etti.