Saldırganın BÜYÜk yalanı isyan ettirdi!

Sırf yazdığı ağrı kesici ilacı beğenmedi diye boğazını jiletle doğrayan saldırganın “Büyü etkisindeydim. Hatırlamıyorum” şeklindeki savunması Dr. Kadir Songür’ü çileden çıkardı. Songür “Ne yaptıysa gayet bilinçli yaptı” diye konuştu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta tarafından jiletle boğazından yaralanarak ölümden dönen Dr. Kadir Songür, sanık B.K.'nin "İçimde cinler vardı, büyü etkisindeydim. O anı hatırlamıyorum" şeklindeki savunması karşısında şoke oldu. İçini Yeni Asır'a döken Songür, "Buz gibi yalan söylüyor, direk odaya girip 'Yanlış ilaç yazmışsın!' diye bağırdı, bilinci yerindeydi" dedi. Sanığın yargılanmasına başlanırken, saldırıya uğrayan doktor ilk kez Yeni Asır'a konuştu.

"MUAYENE ETMEMİ İSTEMEDİ"

B.K'nin ifadesinde olay sırasında kendinde olmadığını, kendisine büyü yapıldığını iddia etmesinin trajikomik olduğunu belirten asistan doktor Kadir Songür, "Saldırgan polisteki ilk ifadesinde 'Doktoru kapı kapı aradım' demişti, şimdi de 'Büyü yapıldı' diyor. Öncek gelişinde ağrılarının MS'e bağlı olup olmadığını görmek için muayene etmek istedim. Kabul etmedi. 'Dizimdeki ağrıların neden olduğunu bilemeyecek kadar salak değilim' diye konuştu ve sadece ağrı kesici istediğini söyledi. 'Ağrı kesilmezse haftaya gelir, birinizi indiririm' dedi. Tehdit olayını hastaneye bildirmiştim" ifadelerini kullandı.



B.K. bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

SAĞ ELİ HAVADAYDI

Saldırı anını da anlatan Songür, "İçeri girdi, sağ eli havada 'yanlış ilaç yazmışsın' diyerek art arda boynuma darbeler vurdu. Kanlar süzülmeye başladı. Kesici bir aletin parladığını gördüm. 2 parmağının arasına sıkıştırmıştı. Elimle ittirmeye çalıştım. Dışarıda bekleyen gardiyan, sanığı arkadan tuttu ve dışarı çıkardı. Koşarak acile gittim" dedi.



"EN AĞIR CEZA VERİLSİN!"

"Sanık B.K.'nın saldırı anında ne yaptığını, ne nediğini ve kime saldırdığını, neden saldırıdğını bilecek kadar bilinci ve zekası yerindeydi" diyen Dr. Kadir Songür, "Bu olay nedeniyle ben ölümden döndüm. Ailem, sevdiklerim büyük acılar çekti. Sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL