AK Parti İzmir’de kongre takvimi netlik kazandı

AK Parti İzmir'de ilçe kongre takvimi belli oldu. İlk kongre, 8 Mart Pazar günü Kınık, Bergama ve Aliağa'da gerçekleştirile-cek. Kongre süreciyle ilgi-li bilgi veren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "AK Parti takım ruhunu asla kaybetmez. Birliğinden taviz vermez. Kongreleri-mizi de bu minvalde uyum içinde gerçekleştireceğiz. Bunun en güzel örne-ği aday olmayacakları-nı açıklayan ilçe baş-kanlarımızdır. Dört ilçe başkanımız, önü-müzdeki dönem göreve talip olmadığını açıkladı. Ama sözleriyle par-tililiklerini tartıştırmadılar, millete hizmetten, davadan asla taviz vermediler. İşte AK Parti farkı budur. Bu tablo ancak ve ancak AK Parti çatısı altında yaşa-nabilir. Hepsine emekle-ri için teşekkür ediyorum" dedi. İlçe kongrelerinin 19 Nisan'da son bulacağını ve diğer ilçelerin kongre tarih-lerinin de önümüzde-ki günlerde netle-şeceğini duyuran Sürekli, ilçe teş-kilatlarının büyük bir heyecan içinde olduğunu, örnek bir seçim süreci yaşa-yacaklarına inan-dığını söy-ledi.