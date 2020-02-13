Anevrizma tedavisinde kanama nedeni bulundu

İzmir Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oran, akım çevirici stent ile beyin anevrizmalarının tedavisi sonrasında hastaların yüzde 5 ila 10'unda görülen kanamanın nedenini bulduklarını bildirdi.

'BELKİ İLAÇ DA BULUNUR'

"Bu çalışmamıza göre; 'akım çevirici stent' kanda bulunan bir pıhtılaşma faktörünü (von Willebrand factor) bozuyor. Bunun sonucunda pıhtılaşma sistemi olumsuz etkileniyor ve geç dönemde (1-30 gün) beyin kanamaları yaşanıyor" diyen Prof. Dr. Oran, "Kanamanın sebebini bularak dünya çapında bilimsel bir sonuca ulaştık. Bu başarımız sağlık alanında en prestijli dergilerden American Journal of Neuroradiology'de yayımlandı. Kanamanın nasıl olduğunu bulduğumuza göre, belki de çok yakın gelecekte bu kanamanın oluşmaması için önlemler ya da ilaçlar da geliştirilebilecektir" diye konuştu.