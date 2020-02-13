Büyükşehir’e deprem daire başkanlığı

İzmir’de deprem öncesi hazırlıklarla ilgili önemli bir adım atılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde Yeni Asır’ın gündeme getirdiği ‘deprem ve afet müdürlüğü’ için harekete geçti. Soyer, belediye bünyesinde ‘Deprem ve Afet Daire Başkanlığı’ kuracaklarını açıkladı.

Elazığ ve Akhisar'da meydana gelen depremlerin ardından bir kez daha gündeme gelen İzmir'in depreme hazır olmadığı gerçeğine yönelik ilk somut adım atılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'ın haberiyle gündeme getirdiği 'deprem ve afet müdürlüğü' için harekete geçti. Soyer, belediye bünyesinde 'Deprem ve Afet Daire Başkanlığı' kuracaklarını açıkladı.

OLMAMASI BİR EKSİKLİKTİ

Konuyla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Başkan Tunç Soyer, "Böyle bir başkanlığın olmaması eksiklikti. Bir musibet bin nasihatten iyidir denir ya... Bu son deprem hadisesi de hepimizin konuyu daha fazla ciddiye almamızı, bu konu üzerinde daha fazla kafa yormamız gerektiğini hatırlattı. İzmir ve Türkiye'nin 81 vilayetinin depreme çok hazırlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Ama biz ne yapabiliriz, biz bu tahribatı engelleyecek veya tahribat çıktığında insanların acısını durduracak daha fazla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bir darie başkanlığı kurmanın iyi olacağını düşündük" dedi.

HASSASİYETİMİZ ÇOK NET

Bu başkanlığın deprem öncesi hazırlıklar konusunda önemli bir fonksiyon icra edeceğini ifade eden Soyer, "Belediyede şu an o konuda çalışan bir çok ayrı birim var. Ama bunların hepsini bir daire başkanlığı altında toplamak daha doğru olacak. Meclis'ten geçirdik, şimdi kadrolar için onay safhası başlayacak. Bizim İzmir'i depreme hazırlama konusunda hassasiyetimiz, kararlılığımız çok net. Bu konuda çok daha fazla emek harcayacağız" diye konuştu.

VİYADÜKLER GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni Asır'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği İzmir'deki birçok viyadüğün bilimsel raporlarda güçlendirilmesi gerektiği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Soyer, Altınyol'u Yeşildere'ye bağlayan güzergahtaki viyadüklerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi için çalışma başlattıklarını Haziran gibi ihaleye çıkılacağını söyledi.

ERHAN GÜLENÇ