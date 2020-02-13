Çeşme’ye büyük piyango

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşen STK'lar İzmir'e mutlu döndü. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir'e piyango vurduğunu ve İzmir için bu projenin köprüden önceki son çıkış olduğunu belirtti.

100 BİN YENİ YATAK

Acil kamulaştırma adı ile başlayan sürecin yanlış anlatıldığını, 'istemezükçüklerin' niye itiraz ettiklerini bile bilmediğini belirten Başkan İşler; EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, EGEİAD Başkanı Mustafa Aslan, İZSİ- AD Başkanı Hasan Küçükkurt, Esnaf Birliği Başkanı Zekeriya Temizel, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve AK Parti İzmir milletvekillerinin de katıldığı toplantının detaylarını Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan "Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi"nin ayrıntıları Bakan Ersoy tarafından paylaşıldı. ETİK Başkanı Mehmet İşler, "Bu proje İzmir için gerekli. İzmir turizminin atağa geçmesi gerekiyor. İzmir'in yatak kapasitesi 65 bin. En fazla genç işsizlik oranı olan iller arasında. Bu projeyle bölgeye 100 bin yatak kazandırılması öngörülüyor. Bu da 100 bin istihdam demek. Böylece genç işsizlerin kentten gitmesinin de önüne geçecek" dedi.

ALINAN PAY ARTACAK

Antalya ve İstanbul turizmden yüzde 40'ar pay alırken İzmir'in payının yüzde 10'larda kaldığını anlatan Mehmet İşler, "Bu kadar zenginliğin üzerinde olan İzmir bu kadar fakir kalamaz. Yenilikçi Çeşme Projesi'ni destekliyoruz ve İzmir'in turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Projenin çevreye duyarlı yaklaşımla hazırlandığını belirten Mehmet İşler, "Bu projeyle Türkiye turizminde ilk kez kıyılar halkın kullanımına açık tutuluyor. Diğer yandan eğlence alanlarıyla dinlence alanları birbirinden ayrılıyor. İş dünyası olarak kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı koyup koymamasıyla ilgiliyiz. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ile ortak bir platform oluşturup Mayıs ayında bir çalıştay düzenleyerek projeyi bütün yönleriyle ele alacağız. Projeye ilişkin çıktılarla bir rapor hazırlayıp bakanlığa sunacağız" açıklamasını yaptı.



'OLUMLU ETKİLERİ GÖRÜLECEK'

Bakan Ersoy'a yapılan ziyaretin olumlu etkilerini kısa sürede göreceklerini kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Ziyarette değerli bakanımızın en ince detaylarıyla projeler hakkında sunum yapması, İzmir'i ne kadar önemsediğini gösterdi. Üyelerimiz bir kente gelen ziyaretçileri ilk karşılayan, ihtiyaçlarını ilk elden temin eden kesimlerin başında geliyor. Projede hediyelik eşya, gıda, konfeksiyon, butik vb. esnaf sanatkarlara ait bir çarşı da yer almalı. Üyelerimize verilecek gerekli eğitimlere ve hazırlıklara öncelik vereceğiz" dedi.



'YÜKSEK YAPILAR OLMAYACAK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'nin tüm bölgeyi ayağa kaldıracağını söyledi. Dağ, "Proje hayata geçtiğinde 100 bin kişilik bir istihdam planlanıyor. Düşük yoğunluklu iki katlı turizm planı hayata geçtiğinde oluşacak enerji Aydın, Manisa hatta Uşak gibi illeri de etkileyecek. Buralarda yüksek yapılar olmayacak. Bölgenin dokusu korunurken orada yaşayan insanlar için cazip olanaklar ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.



'ÇEŞME OTOBANINA DA İTİRAZ EDİLMİŞTİ'

Detaylı proje oluşturulmaya başlanmadan önce başta Çeşme Belediyesi olmak üzere turizmcilerin ve STK'ların ve kentin ileri gelen kişilerinin görüşlerinin alınmasının doğru bir uygulama olduğunu belirten Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer, "Karşı çıkanlar hemen ortaya çıkıyor. Çeşme otobanında da böyle olmuştu. Sonraları İstanbul otobanı, Konak tüneli, Körfez geçiş tünel ve köprüsü itirazlarla karşılaştı. Turizm yatırımlarına da karşı çıkıyorsak, o zaman her türden yatırıma tavırlıyız demektir.

FATİH ŞENDİL