Çete lideri yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu hesaplaşmasında iki kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı öne sürülen çete elebaşlarından Sedat U. polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

PUSU KURMUŞLARDI

Sedat U. nöbetçi mahkemece tutuklanırken çatışmada kazara öldüğü iddia edilen 34 yaşındaki motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın da olayla bir bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Hatay semti İnönü Caddesi'nde geçen 3 Ocak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu satışı anlaşmazlığı nedeni ile iki grup arasında başlayan husumet, silahlı çatışmayla son buldu. Olay akşamı İnönü Caddesi'nde pusu kuran silahlı bir grup, yoldan geçen beyaz renkli bir otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan otomobil olay yerinden hızla kaçarken, saldırı sırasında caddeden geçtiği öne sürülen motorlu kurye Sadullah Serkan Kaya (32) ile bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) grubun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

METİN BURMALI