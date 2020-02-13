  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Çete lideri yakalandı

Çete lideri yakalandı

Çete lideri yakalandı
Giriş Tarihi: 13.2.2020

'in Karabağlar ilçesinde hesaplaşmasında iki kişinin öldüğü silahlı çatışmaya karıştığı öne sürülen çete elebaşlarından Sedat U. polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

PUSU KURMUŞLARDI
Sedat U. nöbetçi mahkemece tutuklanırken çatışmada kazara öldüğü iddia edilen 34 yaşındaki motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın da olayla bir bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi. Hatay semti İnönü Caddesi'nde geçen 3 Ocak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu satışı anlaşmazlığı nedeni ile iki grup arasında başlayan husumet, silahlı çatışmayla son buldu. Olay akşamı İnönü Caddesi'nde pusu kuran silahlı bir grup, yoldan geçen beyaz renkli bir otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan otomobil olay yerinden hızla kaçarken, saldırı sırasında caddeden geçtiği öne sürülen motorlu kurye Sadullah Serkan Kaya (32) ile bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40) grubun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çete lideri yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN