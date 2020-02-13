İzmir Üniversitelerinden temiz enerji işbirliği

İzmir Üniversiteleri Platformu'nun 2020 yılındaki ilk toplantısı, dönem başkanlığını üstlenen Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşti. Yaşar Üniversitesi Rektörü M. Cemali Dinçer'in ev sahipliği yaptığı toplantıya Ege Üniv. Rektörü Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniv. Rektörü Nükhet Hotar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran, Bakırçay Üniv. Rektörü Mustafa Berktaş, İzmir Demokrasi Üniv. Rektörü Bedriye Tunçsiper, Ekonomi Üniv. Rektör Yard. Levent Eren, Tınaztepe Üniv. Rektör Yard. Füsun Düzcan, Katip Çelebi Üniv. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Sıddık Korkmaz, Yaşar Üniv. Rektör Yardımcıları Ali Nazım Sözer, Levent Kandiller, Arslan Örnek ve Genel Sekreter Yard. Ali Galip Ayvat katıldı. Yeni dönemde platformun teması 'temiz enerji' olarak belirlendi. Dönem boyunca yapılacak etkinliklerde, belirlenen tema çerçevesinde içerikler oluşturulacak ve çalıştaylar düzenlenecek.