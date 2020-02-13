  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye gitti

'de korkutan ! Çok sayıda itfaiye bölgeye gitti

İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye gitti

13.02.2020, 18:17

’in Konak ilçesinde bir evin çatısında çıktı. Yangında hayatını kaybeden olmazken baygınlık geçiren bir şahsa ekipler müdahale etti.

Yangın, öğle saatlerinde Kadifekale 837 sokakta bulunan bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Bir anda alevleri gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kadifekale ve Çankaya gruplarından sevk edilen yangın müdahale ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken yangın sırasında baygınlık geçiren bir vatandaşa olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin yangının kesin çıkış nedenini araştırdığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN