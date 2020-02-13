İzmir'de vahşet! Zehirli et verilen 9 köpek ve 3 kedi öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Etle zehirlendiği öne sürülen 9 köpek ve 3 kedi öldü. Mahalle halkı sokakta yemek ve su vererek baktıklarını belirttikleri hayvanların kimseye bir zararının olmadığını söyleyerek, tepki gösterdi.

Bornova Koşukavak Mahallesi 4226 Sokak'taki boş arsada 9'u köpek, 3'ü kedi, toplam 12 sokak hayvanı, iddiaya göre, etle zehirlendi. Mahalleli, yemek ve su gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları hayvanların zehirlenmesi karşısında şaşkına döndü. Ölen hayvanların dışında zehirlenen 3 köpeğin ise hala hayatta olduğu anlaşıldı. Hayvanseverler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, öldürülen 12 hayvanı gömmek için bulunduğu yerden götürdü. Hayatta olan 3 köpek ise tedavi için veterinere götürüldü.

Mahalle halkı hayvanların kimseye zarar vermediğini, bunu yapan kişinin vicdanının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi. Polis ekipleri hayvanları kimin zehirlediğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'BUNLARI YAPANLAR İNSAN DEĞİL'

Mahalle halkından evli ve 1 çocuk babası Erdinç Yılmaz (55), "Beslediğimiz köpeklerdi. Onlara gece bekçisi diyorduk. Herkes seviyor, besliyordu. 9 köpek, 3 kediyi zehirdiler. 3 köpek sağdı. Hala hayatta olanları veterinere götürdüler. Bu işi yapanlara lanet olsun diyorum. Bunları yapanlar insan değil" dedi.

Kendisi de köpek besleyen bir diğer mahalle sakini evli ve 1 çocuk babası tekstil atölyesi işletmecisi Bilgin Öztürk (52) ise, "Akşam hayvanları zehirlemişler. Sabah fark ettik. Kimseye zararları yoktu. Ben de köpek besliyorum. Benim köpeğim de onlarla oynuyordu. Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA