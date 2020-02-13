İzmir'deki kazada yürek yakan detay! 40 gün önce baba olmuştu...

İzmir'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen tırın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Kazada yaşamını yitiren 4 kişiden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33), 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolu üzerindeki Selçuk Mahallesi, Kozak Caddesi'nde meydana geldi. Çukuralan mevkisindeki altın madeninden gece vardiyasından çıkan işçileri Bergama'daki evlerine götüren Cemal Vahaplar (36) yönetimindeki 35 VNN 46 plakalı servis midibüsü ile karşı yönden gelen Ömer Faruk Özdemir (42) yönetimindeki 35 F 9896 plakalı TIR, çarpıştı. Yoldaki gizli buzlanmanın neden olduğu belirtilen kaza sonrası can pazarı yaşandı. Kazada, servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63), Mehmet Ali Çakmak (51), İsmail Ökemen (63) ile vardiya amiri Emre Parmaksız (33), olay yerinde yaşamını yitirdi.

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40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

İzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerinin taşındığı minibüsün tırla çarpıştığı ve 8 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren 4 kişiden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33), 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.



Servis midibüsündeki işçilerden Ramazan Kömürcü (63), Mehmet Ali Çakmak (51) ve İsmail Ökemen (63) ile Emre Parmaksız'ın cenazelerini almaya gelen yakınları, gözyaşı döktü. Kazada yaralanan altın madeni işçisi Önder Karakaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu, helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





'İŞİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTUK'

Öte yandan altın madeni işletmesinde çalışan işçilerden Raşit Uymaz, "Biz gündüz vardiyasında çalışıyorduk, kaza yapan minibüsteki arkadaşlarımız da gece vardiyasından çıkmışlardı. Biz işe başladık, yarım saat sonra böyle bir olayın olduğu haberi geldi. Hepimiz şok olduk ve işi bırakıp yardıma koştuk" diye konuştu.



İşçi Ramazan Karakoyun da "Kozak Yaylası yolu tehlikeli, bizler de oradan geçerken hep tedirgin oluyoruz. Haberi alır almaz, işimizi gücümüzü bıraktık, hastaneye geldik. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, şok olmuş durumdayız" dedi.

DHA

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