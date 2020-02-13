Başkan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme hazır ama İzmir değil" açıklamasıyla ilgili gelen eleştirileri de cevapladı. Soyer, "Buradaki kastım deprem olduktan sonra yapılacak müdahalelerdi. Yani biz toplanma alanları, hangi araç gereçle kimlerin müdahale yapacağını biliyoruz. O anlamda hazırız. Yoksa Türkiye'de hangi şehir hazır ki depreme... Tabi ki İzmir de değil. Ama biz Büyükşehir olarak kriz yönetimine hazırız, kastımız o" dedi. Soyer, İzmir Valiliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında İzmir'in deprem master planının hazırlanmasına yönelik çalışma için de, "Biz de bu çalışmaya her türlü desteği vermeye hazırız. Valimiz ile bu konuda bir toplantı yaptık zaten" ifadesini kullandı.



'O RAPORLAR BİLİMSEL Mİ ARAŞTIRMAM GEREKİR'

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin kentte olacak 7 ve üzeri bir depremde 75 binanın yıkılacağı veya ağır hasar göreceği, 30 bin kişinin de yaşamını yitireceği yönündeki raporuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Soyer, "Bu değerlendirmelerin ne kadar bilimsel olduğunu bilmiyorum. Onu araştırmam lazım. Yani çok spekülatif şeyler de konuşulabiliyor. Ama biraz daha ciddi bir çalışma yapıp bunların bilimselliğini önce bir anlamaya çalışmak isterim" dedi.



'DOĞAL AFETLERE KARŞI EĞİTİM VERİLMELİ'

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, TBMM'de yaptığı konuşmada doğal afetler ve deprem konusuna değindi. Doğa olaylarına yönelik önlemlerde geleneksel bilgilerin değişmesi gerektiğini vurgulayan Kalyoncu, "İklim değişikliğiyle fırtınaların, çığ tehlikelerinin artacağı ve sel olaylarının da görüleceği artık bilinmektedir. Tüm ilgili kurumlar yaptıkları planlamaları bu gerçekliğe göre uyarlamalıdır. Kar yağışı rejimindeki değişimler çığ tehlikesini artırmaktadır. AFAD ekipleri de, vatandaşlar da eğitilmeli" ifadelerini kullandı. Şehirlerde imara açılan alanların deprem master planları oluşturularak yapılması gerektiğini kaydeden Kalyoncu, "Fay hatları üzerinde yer alan mevcut yerleşimler acil olarak kentsel dönüşüme alınmalı. İllerde deprem master planları vakit kaybetmeden tamamlanmalı" dedi.