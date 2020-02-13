  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Siyanürlü cani ‘Deli’ çıktı

Siyanürlü cani ‘Deli’ çıktı

Siyanürlü cani ‘Deli’ çıktı
Giriş Tarihi: 13.2.2020

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 220 liraya internetten deney yapmak için satın aldığı siyanürle anne ve babasını öldüren, aynı siyanür karışımıyla hazırladığı şerbeti zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın cezai ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Daha önce çıktığı mahkemede kendisine kırmızı gözlü bir kadının ailesini ortadan kaldırması yönünde telkinler bulunduğu yönünde ifade veren Kalkan'a 'psikotik bozukluk' teşhisi konulduğu öğrenildi.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Siyanürlü cani ‘Deli’ çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN