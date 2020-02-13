Siyanürlü cani ‘Deli’ çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 220 liraya internetten deney yapmak için satın aldığı siyanürle anne ve babasını öldüren, aynı siyanür karışımıyla hazırladığı şerbeti zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın cezai ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Daha önce çıktığı mahkemede kendisine kırmızı gözlü bir kadının ailesini ortadan kaldırması yönünde telkinler bulunduğu yönünde ifade veren Kalkan'a 'psikotik bozukluk' teşhisi konulduğu öğrenildi.

METİN BURMALI