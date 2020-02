Asansör çakıldı

İzmir CHP’de son il kongresiyle birlikte etkisini giderek artıran Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kentte ilçe belediye başkanlarına yaptığı asansör dayatması işe yaramadı. Özkan’ın, Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç ve AND firmasının sahibi Bahri Şahin’le yaptığı ziyaretlerin ardından 24 ilçeden sadece 4’ünün bu firmayla çalışmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'deki belediye başkanlarına ilçelerinde İstanbul merkezli AND isimli asansör muayene firmasıyla çalışmaları için yaptığı ziyaretlerin ardından bilanço netleşti. Söz konusu ziyaretlerin ardından İzmir'deki CHP'li 24 belediyeden sadece 4 belediye başkanını ikna ettiği ortaya çıktı. Özkan'ın AND yetkilisi olan CHP İstanbul İl eski Başkanı Bahri Şahin ile yaptığı ziyaretlerin ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un bu firmayla çalışmayı kabul ettiği öğrenildi. Bunlara ilaveten Bayraklı Belediyesi geçtiğimiz yıl da çalıştığı AND firması ile yeniden anlaştı.

Özkan'ın ziyaretlerinin ardından CHP'li 24 belediyeden Bayraklı dahil sadece 5'inin bu firmayla çalışmayı kabul etmesinin sebebinin ise, Özkan'ın CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve Bahri Şahin ile yaptığı ziyaretlerin Yeni Asır tarafından haberleştirilmesi olduğu öğrenildi.

İzmir'de özellikle son il kongresi ile CHP örgütü üzerindeki gücünü artıran Özkan, geçtiğimiz aylarda geldiği İzmir'de Engin Özkoç ve Bahri Şahin'le birçok belediye başkanını ziyaret etti. Özkan ziyaretlerde AND isimli asansör firmasının yetkilisi olan Şahin'i tanıştırdı. Başkanların ilçelerdeki asansör muayene işinde bu firmayla çalışmalarının tavsiye edildiği ziyaretler, Yeni Asır tarafından gündeme taşındı. Yeni Asır'ın bu ziyaretlerin birinde çekilmiş ve AND logolu çantaların gözüktüğü bir fotoğraf ile bu 3 ismin Çiğli Belediyesi'ni ziyaretinden fotoğrafları yayınlaması büyük yankı uyandırdı. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de bir açıklama yaparak söz konusu ziyaretlere tepki gösterdi.

Özkan ve Özkoç'un bu girişmleri Türkiye gündemine de otururken Özkoç'tan itiraf gibi bir açıklama gelmişti. Özkoç, basında yer alan açıklamasında "Belediyeleri ziyaret ederek ortak projelerle ilgili çalıştık. Söz konusu haberde yer alan fotoğraf da böyle bir ziyaret. Asansörlerle ilgili yüzde 50 olan bakımın yüzde 100'e çıkarılmasını istiyoruz. Asansörlerin bakımını yapmayanlara 'Niye bakımını yapmıyorsunuz?' diyoruz. Kaldı ki, İstanbul eski il başkanımız (Bahri Şahin) bu işten anlayan adam. Asansörler bakımıyla ilgili 'Böyle yapmayın, şöyle yapın' deniyor" diye konuşarak ziyaretlerin amacını itiraf etmişti.

Bu arada CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner, geçtiğimiz haftalardaki PM toplantısında bu ziyaretleri gündeme getirdi. Bunun üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Beni arayan belediye başkanlarına TMMOB'u öneriyorum" dediği ifade edildi. Bir basın kuruluşuna konuyla ilgili açıklama yapan Özkan ise, kendisinin 'ne asansör şirketi ne de konuyla bir ilgisi olduğunu' savunarak, "Ben ilgili şirketin ne bir işini ne de iş takipçiliğini yaptım" dedi. Özkan, kendisi, Özkoç ve AND yetkilisi Şahin'in birlikte göründüğü fotoğrafla ilgili ise, "Onlar benim partili arkadaşlarım. Onlarla bir araya gelmem kadar doğal bir şey olamaz" ifadesini kullanmıştı.

