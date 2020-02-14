Ben çok rahatım tahliye talebim yok

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 220 liraya internetten deney yapmak için satın aldığı siyanürle annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (46) öldüren, aynı siyanür karışımıyla hazırladığı şerbeti zorla içirmeye çalıştığı kardeşi Emir Can Kalkan'ı da yaralayan üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın olaydan 1 ay önce bir arkadaşından siyanür bulmasını istediği ortaya çıktı.

'TADINA BAKMAK İÇİN'

Arkadaşından siyanürü tadına bakmak için istediğini açıklayan Kalkan, avukatının tahliye talebi ile ilgili ise, "Ben tahliye olursam nereye gideceğim ki, ev güzeldir. Ben rahatım ancak tekli koğuşa atmasınlar bu nedenle tahliye talebim yoktur" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti Kalkan'ın tutukluluğunun devamına karar vererek İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair daha detaylı bir rapor düzenlenmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi. Kalkan'a, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda "Psikotik bozukluk" teşhisi konulmuştu.

METİN BURMALI