Beyin göçünün başkenti İzmir

Türkiye’de son yıllarda giderek artan oranda görülen tersine beyin göçünde İzmir rakiplerine açık ara fark atıyor. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer “Liberal dünya görüşü, iklimi, huzurlu çalışma ortamı ile insanlar İzmir’i seçiyor” diyor.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 5 Mart'ta İstanbul Çırağan Sarayı'nda verecekleri Selçuk Yaşar Ödülü'ne yenilenebilir enerji konusunda çok önemli çalışmaları olan bir bilim insanının layık görüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Dinçer, ayrıca İzmir'in Türkiye'de son yıllarda başlayan tersine beyin göçünün en önemli çekim merkezi haline geldiğini vurguladı.

STANFORD, OXFORD, CAMBRIDGE...

Üniversite olarak 3 yıl önce doktoralarını dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış akademisyenleri bünyelerine katmak için için çalışma başlattıklarını ifade eden Dinçer, "Bunda da başarılı olduk. Stanford, Columbia, Cambridge, Oxford gibi üniversitelerden doktoralı 20 civarında akademisyeni üniversitemize kattı" dedi.

İSTANBUL'U İSTEMEDİLER

Bunun diğer üniversitelerle kıyasladığında çok önemli bir rakam olduğunu ifade eden Dinçer, şöyle konuştu: "Bu başarıda en büyük sebeplerden biri de İzmir'de olmamız. İzmir önemli bir artı yaratıyor. İzmir bir çekim merkezi 'oluyor' demiyorum çünkü çünkü artık oldu. Sadece akademi değil her sektör için bir çekim merkezi. Bunun sebebi olarak ikliminden, kültür sanat ve sosyal hayatına kadar birçok faktör sayılabilir. Benim buraya çok almak istediğim 3-4 akademisyen vardı. İstanbul'dan da çok iyi teklifler aldıklarını biliyorum. Ancak bizi tercih ettiler ve bu tercihlerinin belirleyici faktörlerden biri İzmir'dir."

"PASTAVİLLA'NIN ESKİ FABRİKASI İLE İLGİLENMİYORUZ DİYEMEM"

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Bornova'daki kampuslerinin yanında yer alan ve daha önce Pastavilla marka makarnalarının üretildiği Koç Holding'e ait eski fabrikanın arazisiyle ilgilenip ilgilenmedikleri sorusuna ise, "Yanımızda bundan daha iyi bir yer olamaz. O nedenle biz ilgilenmiyoruz demiyorum ama orası sonuç olarak bir özel kurumun ve satışında değişik mevzuatlar var" ifadesini kullandı.



ÖDÜLÜN SAHİBİ TEMİZ ENERJİ ALANINDA ÇALIŞIYOR

Kurucuları Selçuk Yaşar adına bu yıl ikincisini verecekleri ödülün sahibini de belirlediklerini kaydeden Prof. Dr. Dinçer, "Seçici Kurul'un çalışmasının ardından Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı'nın başkanlığını yaptığı ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı'nı temsilen Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı'nın da yer aldığı Ödül Yönetim Kurulu 3 isim arasından ödülün temiz enerji konusunda çalışmaları bulunan dünyaca ünlü bir bilim insanına verilmesini kararlaştırdı" dedi.

ERHAN GÜLENÇ