  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Cinayeti dedikodu yüzünden işlemiş

Cinayeti dedikodu yüzünden işlemiş

Cinayeti dedikodu yüzünden işlemiş
Giriş Tarihi: 14.2.2020

'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde 'un (39) sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından 'dedikodu' çıktı.

Olayın ardından suç aleti bıçakla birlikte yakalanan Mehmet Gönültaş'ın, eşiyle Kemal Torun arasında çıkan 'ilişkileri var' dedikodusu yüzünden cinayeti işlediği ortaya çıktı.

BABA OLACAKTI
Olay, geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıkan Kemal Torun sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan katil zanlısı Mehmet Gönültaş suç aleti bıçakla birlikte yakala-narak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbet-çi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kağıt fabrikasında işçi ola-rak çalışan Torun'un 2 ay sonra baba olacağı öğrenilmişti.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cinayeti dedikodu yüzünden işlemiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN