Cinayeti dedikodu yüzünden işlemiş

İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtinde Kemal Torun'un (39) sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından 'dedikodu' çıktı.

Olayın ardından suç aleti bıçakla birlikte yakalanan Mehmet Gönültaş'ın, eşiyle Kemal Torun arasında çıkan 'ilişkileri var' dedikodusu yüzünden cinayeti işlediği ortaya çıktı.

BABA OLACAKTI

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıkan Kemal Torun sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Kaçan katil zanlısı Mehmet Gönültaş suç aleti bıçakla birlikte yakala-narak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbet-çi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kağıt fabrikasında işçi ola-rak çalışan Torun'un 2 ay sonra baba olacağı öğrenilmişti.

FATİH ŞENDİL