İzmir'in Konak ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Dorsesinde arızalı kamyon taşıyan tır, alt geçide sıkıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Salih Darı'nın kullandığı 01 BH 186 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı kamyon, Konak Vapur İskelesi mevkisindeki 4 metre yükseklik sınırı bulunan alt geçide çarptı. Dorsedeki kamyonda hasar oluşurken, tır alt geçide sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekibi, başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Tırın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
AA
İzmir'de akılalmaz kaza! Dorsesinde kamyon taşıyan tır, alt geçitte sıkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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