İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 14 Şubat Cuma

İzmir'de su kesintisi yaşanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve su kesintilserinin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. İZSU 14 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...

BORNOVA EGEMENLİK, IŞIKLAR

14.02.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ HARMANDALI

14.02.2020 saat 08:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY

14.02.2020 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.