Kardeş cinneti

16 yaşındaki V. S. ağabeyi Sedat S’yi kafasına sıktığı tek kurşunla öldürdü. Cinayet sonrası Cizre’ye kaçarken yakalanan V.S’nin ilk ifadesinde, ağabeyinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki V.S. kendisini dövdüğünü iddia ettiği ağabeyi Sedat S'yi (20) silahla vurarak öldürdü. Olay önceki akşam, Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde meydana geldi. Mahalle sakinleri Sedat S. ve kardeşi V.S'nin oturduğu daireden silah sesi duydu.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

V.S'nin evden koşarak uzaklaştığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sedat S'nin kafasına isabet eden tek kurşunla öldüğü belirlendi. Polis, silah sesinin ardından evden kaçarak uzaklaşan kardeşi V.S'ye ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ağabeyi Sedat S. ile aynı evde oturan V.S'nin zaman zaman memleketi Cizre'ye gidip geldiği bilgisine ulaşan polis, kaçabileceği düşüncesiyle çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verdi. Polis ekipleri, V.S'yi Cizre'ye kaçarken, Uşak'ta otobüs içinde yakaladı.



Sedat S, telefon alım satımı yaparak geçimini sağlıyordu.



'AĞABEYİMİ VURDUM' DİYE MESAJ ATMIŞ



Ağabeyini öldüren V.S, sorgulanmak üzere Bozyaka Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Soruşturmada V.S'nin ağabeyi Sedat S'yi vurduktan sonra diğer ağabeyi Murat Sezgin'e "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi. V.S'nin ifadesinde, ağabeyi Sedat S'yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği iddia edildi.

FATİH ŞENDİL