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‘Dublör’lü çete çökertildi

‘Dublör’lü çete çökertildi
Giriş Tarihi: 15.2.2020

izmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapan suç örgütünü, 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Operasyonda gözaltına alınan N.U, M.S, H.İ, N.E, B.K, E.C, S.S, O.Y, Y.U, G.B. ve M.Ö. adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüpheli ise aranıyor.

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