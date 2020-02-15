‘Dublör’lü çete çökertildi

izmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapan suç örgütünü, 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Operasyonda gözaltına alınan N.U, M.S, H.İ, N.E, B.K, E.C, S.S, O.Y, Y.U, G.B. ve M.Ö. adliyeye sevk edildi. Firari 2 şüpheli ise aranıyor.