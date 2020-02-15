‘Meşelik yolunu aydınlatın’

Yolun büyük bir kısmının karanlıkta kaldığını belirten vatandaşlar, soruna çözüm bulunmadığını söyledi.

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Buca İlçesi Karaağaç Mahallesi meşelik yolunun köyden Torbalı Caddesi'ne bağlanan bölümünde elektrik aydınlatma direklerinin bulunmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yolun büyük bir kısmının karanlıkta kaldığını belirten vatandaşlar, soruna çözüm bulunmadığını söyledi.

TEDİRGİNLİK YAŞANIYOR

Yeni Asır aracılığıyla sorunlarını ileten vatandaşlar, "Burada yaşayanlar büyük tedirginlik yaşıyor. Burada yaşayanlar ve okula giden çocuklar geliş ve gidişlerinde tedirgin olmaktadır. Cimer'e ve TEDAŞ Bölge Müdürlüğü'ne verdiğimiz dilekçelerin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Karanlık yol üzerinde geliş ve gidişlerde başımıza bir şey gelirse bunun sorumlusu kim olacak? Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

METİN BURMALI