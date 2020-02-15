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yazdı sorun çözüldü

Yeni Asır yazdı sorun çözüldü
Giriş Tarihi: 15.2.2020

Tire’nin, Tahtakele meydanında yayalar için tehlike saçan parkeler ’ın haberinden sonra düzeltildi. Esnaf, Yeni Asır’a teşekkür etti.

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

Yeni Asır yazdı, bir sorun daha çözüldü. 10 Şubat'ta gazetemizde yayınlanan "Tire'de yayalara tuzak gibi zemin döşemesi" haberinden sonra Tire Belediyesi Tahtakale Meydanı'nda düzenleme çalışmaları başlattı.

SESİMİZİ DUYURDU
Tahtakale Meydanı zemininde, yerinden çıkan tuğlaların yayaları düşürdüğünden yakınan vatandaşlar, sorunun çözülmesinde etkili rol oynayan Yeni Asır'a teşekkür etti. Esnaf, "Eski Belediye Başkanı Tayfur Çiçek döneminde aceleyle düzenlenen meydanın zemininde kısa süre sonra bozulmalar olmuştu. Yayalar boşluğa basıp ya da yerinden çıkan tuğlalara takılıp düşmeye başladı. Sorun çözülüyor. Tire Belediyesi yetkililerine teşekkür ederiz" dedi.

METİN BURMALI

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