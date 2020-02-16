İzmir Büyükşehir Meclisi'nde Torbalı gerilimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Başkan Mustafa Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Toplantıda gergin anlar yaşandı.

Toplantıda Göç ve Uyum, Aile ve Çocuk ile Kooperatifler komisyonları için üye seçimi yapıldı. Torbalı'da belediye hizmet alanı, Pazar alanı, pasif yeşil ve taşıt yolu plan kararlarında kalan bazı parsellerin özel proje alanı olarak düzenlenmesi maddesinde AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi. AK Parti ret oyu verirken Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Devlet kurumlarında devamlılık esastır. Bu tamamen keyfi bir yatırımdır. Bu para milletindir. Şehirler kinle yönetilmez" çıkışında bulundu. Soyer ise, "Burada kimse kinle, intikam duygusuyla bir şey yapmaz. Yapılan bina heba olmaz. Torbalı'nın ihtiyacı olanı hep beraber yaparız" dedi.

'NİYE SİNİRLENDİNİZ?'

Hızal ilk meclis toplantısında Soyer ve Boztepe arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, "Pazartesi günü niye bu kadar sinirlendiniz?" dedi. Bunun üzerine Soyer, "Oraya hiç girmeyin, sizi üzmek istemem" yanıtını gün söz 'Aslan yattığı yerden belli olur ve Seferihisar Sayıştay raporunda şu şu dendi' diye başladı. Büyükşehir belediye başkanına geçmiş dönemde yaptığı icraatlar ve göreviyle ilgili 'sen aslında buraya yakışmıyorsun' tarzında bir şey söylenirse, o söz oy veren yüzde 58'e ve bu meclise haksızlık olur. Ben yaptığımız çalışmanın, ürettiğimiz siyasetin

seviyesini korumak istiyorum. Bunu aşağıya çekmeyi yakıştıramıyorum. Hiddetim buna" açıklamasını yaptı.

MERT ALPDÜNDAR