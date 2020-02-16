  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

'de 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

İzmir'de 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

16.02.2020, 14:37

'in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı (50), tutuklandı. Genç'in S.A.ya cinsel istismarı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ödemiş'teki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet Genç, iddiaya göre, iş yerine ekmek almaya gelen S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A.'ya sarılması yer aldı.

DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN