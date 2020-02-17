11 bin mavi kapakla engellilere umut olacak

Topladığı 11 bin mavi kapakla engellilere umut olacakİZMİR'de, lise öğrencisi Eylül Uğursal (17) engellilere umut olmak için, su şişelerinin kapaklarını biriktirerek bir buçuk yılda 11 bin mavi kapak topladı.

İzmir'de yaşayan lise öğrencisi Eylül Uğursal (17), bir buçuk yıl önce mavi kapak toplamaya karar verdi. Eylül'e annesi, babası ve kardeşi de yardımcı oldu. Bir buçuk yılın sonunda toplamda 11 bin mavi kapak toplayan Uğursal, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye temin etmelerine yardımcı olmak için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iletişime geçti. 10 bin kapakla 2 tekerlekli sandalye alınacağını söyleyen Uğursal, "Vicdanım çok rahat. Engellilere yardımcı olacağım, mutluyum" dedi.

'KIZIM BİZİ UYANDIRDI'

Baba Hakan Uğursal (51) da, "Kızım bir farkındalık yaratmak istedi ve bizi de uyandırdı. İş yerinde içtiklerimizi de getirdik ve bu sayıya ulaştı. Kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.