500 bin liralık hırsızlığın zanlıları, biri 25 yıllık 3 çalışan çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir inşaat firmasından piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelilerin, firmanın 25 yıllık çalışanı H.S. ile diğer çalışanlar Ü.Ç. ve E.Ç. olduğu jandarma ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri, Bergama'da bulunan bir inşaat firmasından piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan yüksek gerilim kablosu, kaynak makinesi, oksijen tüpleri, yedek parçalar ve sac levhaların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Malzemelerin bulunduğu depoda yer alan güvenlik kameralarının belirli tarihlerde devre dışı bırakıldığını tespit eden ekipler, çevrede bulunan kameraları inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, şirketin 25 yıllık çalışanı H.S. ile diğer çalışanlar Ü.Ç. ve E.Ç.'nin muhtelif zamanlarda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları malzemelerin bir kısmını H.S.'nin çiftlik evinde sakladıklarını, yüksek gerilim kablosunu ise hurdacı İ.K.'ye sattıklarını itiraf etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen H.S., Ü.Ç., E.Ç. ve İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.