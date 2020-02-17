Altın alacaklar bu uyarıya dikkat

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 307,1 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 504 lira, Cumhuriyet altını da 2.060 liradan satılıyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal ise internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu.

Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,6 yükselişle 308,1 liradan tamamladı.



Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 307,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 504 lira, Cumhuriyet altını da 2.060 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 1.580 dolardan işlem görüyor.





Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.



Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal ise son günlerde internetten altın alan bazı tüketicilerin mağdur olduğunu söyledi.

Altının satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde ağırlığının eksik olduğunun ortaya çıktığını belirten Bakal, şikayetlerin çoğunun satın alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl geçtikten sonra yapıldığını anlattı.



"İNŞAATTA DEMİRDEN ÇALMAK GİBİ BİR DURUM"

Tüketicilere bu konuda uyarılarda bulunan Bakal, şöyle devam etti:

"Çoğumuz internetten alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Gördüğümüz bir şeyi beğeniyor, bir tıkla kapımıza kadar getirtiyoruz fakat yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken internet sitesinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle 'kampanya' yazan sitelerden 5-10 lira düşük fiyata altın alanlar daha sonra mağduriyet yaşıyor. Aldığı ürünü kuyumcuya bozdurmaya götürdüğünde gerçek anlaşılıyor. Ürün sahte değil, altın fakat ağırlıkta eksiklik olduğu tespit ediliyor. İnşatta demirden çalmak gibi bir durum."

BOŞUNA YATIRIM YAPMIŞ OLABİLİRSİNİZ

Bakal, tüketicilerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını, şikayetleri değerlendirip gerekli hukuki yollara yönlendirdiklerini dile getirdi.



Altının bugün alınıp yarın satılan bir ürün olmadığından genellikle satın alınan internet sitesine bir süre sonra ulaşılamadığını ifade eden Bakal, "Siz '10 yarım altın aldım, altın fiyatı arttı kar ettim' diye düşünürken, aslında ağırlıktaki fark nedeniyle boşuna yatırım yapmış olabilir hatta zarar edebilirsiniz." diye konuştu.



AA