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bakımsızlıktan dökülüyor

Doğançay Mezarlığı bakımsızlıktan dökülüyor
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Mezarlığın temizlik ve düzen açısından birçok eksiği bulunduğunu belirten vatandaşlar, tepkilerini “Adeta kaderine terk edilmiş görüntüsü veren bu yerle ilgilenecek tek bir yetkili yok mu!” sözleriyle dile getirdi.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'nın bakımsız hali vatandaşları üzdü.

"GELİN, YERİNDE GÖRÜN!"
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki temizlik ve düzene dikkat etmemesinden şikayetçi olan vatandaşlar, "Vefat eden yakınlarımız burada yatıyor ancak mezarlık resmen kaderine terk edilmiş halde. Bizler belediyeye vergilerimizi düzenli olarak ödeyen insanlarız, neden bu Doğançay Mezarlığı bu halde?" dedi. Geçmiş yıllarda altyapı yetersizliği nedeni ile sular altında kalan mezarlıkların, şimdilerde de bakımsız ve düzensiz halde olduğunu belirten vatandaşlar, çeşmelerin etrafının da düzgün giderler yapılmadığı için çamur deryasına döndüğünü söyledi. Vatandaşlar, "İnsanlar her bir gömü için yüzlerce lira para veriyor. Mezar yerleri düzensiz, yakınlarını ziyarete gelenlerin yürüdüğü yollarda parke taşları dahi yok. Yetkililerden yapılan çalışmaları yerinde denetlemelerini istiyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI

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