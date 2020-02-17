İzmir, Kenan Evren ismini cadde ve sokaklardan sildi

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe’nin sözlü önergesi üzerine 12 Eylül darbesinin simge isminin yer aldığı tabelalar bir bir söküldü. Kenan Evren'in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı.

İzmir'de, AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe'nin, Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev almış generallerin isimlerinin cadde ve sokaklardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge, komisyondan geçti. Kenan Evren'in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı. Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hiçbir yerde, hiçbir darbecinin ismi kalmamalı" dedi.

2008'DE ÖNERMİŞTİ

Boztepe, ilk olarak 2008 yılında Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev alan generallerin isimlerinin İzmir'deki cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için önerge vermiş, iki ay önce de yeniden konuyla ilgili verdiği sözlü önerge kabul edilmişti. İzmir'in Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan Kenan Evren ismi kaldırılarak, Bergama'da Zeytindağ Mahallesi'ndeki cadde Fethi Sekin Caddesi, Foça merkezdeki cadde Türkan Saylan Caddesi, Ödemiş'te Karaköy Mahallesi'ndeki sokak ise Zeytin Sokak olarak değiştirildi. Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde bulunan sokaktan Kenan Evren adının bulunduğu tabelanın kaldırılmasının ardından Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, bölgenin yaygın ve simge ürünü zeytin adının sokağa verilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Çelik, "Kayaköy olarak sevinçliyiz. Yeni levhanın konmasını bekliyoruz" dedi.



Kayaköy Muhtarı Ahmet Çelik. sökülen eski tabelanın yerine yenisini beklediklerini söyledi.