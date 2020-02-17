İzmir'de merdiven altı nargile tütünü üretimi yapılan depoya polis baskını

İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 670 kilo civarında kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.