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'de su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? su kesintisi...

İzmir'de su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi...

17.02.2020, 10:57

'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini ve su kesintilerinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. İZSU 17 Şubat tarihli detayını paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSI bugünün su kesintisi detayını paylaştı. İşte 17 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAYRAKLI ALPASLAN, FUAT EDİP BAKSİ
17.02.2020 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI EMEK
17.02.2020 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA BAHÇELİEVLER, KADRİYE
17.02.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KAZIMDİRİK
17.02.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA TUNA, MERİÇ
17.02.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ZAFER
17.02.2020 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ALTINORDU, BARBAROS, TURGUT REİS, ÇAHABEY, MECİDİYE, YEŞİLTEPE, FATİH, GÜNGÖR
17.02.2020 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
17.02.2020 saat 10:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÜZÜMLÜ, ORTAKÖY, KÖSELER, KARADOĞAN, SUÇIKTI, TOSUNLAR, ÇAMYAYLA, DEREUZUNYER, ALAŞARLI
17.02.2020 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ATATÜRK, KAZIMPAŞA
17.02.2020 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

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İzmir'de su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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