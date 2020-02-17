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Köprüde girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

Köprüde intihar girişiminde bulundu, 1 saatte ikna edildi

17.02.2020, 10:07 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020,10:07

'in Karabağlar ilçesinde, bir kişi, köprüye çıkarak, girişiminde bulundu. Polis, köprünün altındaki yolu trafiğe kapatarak, ikna konuşması yaptı. Yaklaşık 1 saat konuşulan kişi, eyleminden vazgeçirilerek, köprüden indirildi. Yol ise ulaşıma yeniden açıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, çevre yolu Limontepe kavşağında bulunan köprüde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve bunalıma girdiği ileri sürülen kişi, köprüye çıkarak, atlayacağını söyledi. Bunun üzerine çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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