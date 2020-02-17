Rastgele bırakılan taşlar çocuk oyuncağı oldu!

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Atatürk Parkı'nda belediyenin yol kenarına bıraktığı kilit parke taşları çocuklar için eğlence aracı oldu. Çocukların parkta bırakılan kilit parke taşlarını üst üste dizerek eğlendiği görülürken, vatandaşlar bu oyunun çok tehlikeli olduğunu ve belediyenin istenmeyen olaylar yaşanmaması için bir önlem alması gerektiğini ifade etti. Parka gelen çocukların parke taşlarını üst üste dizip, kendilerine eğlence yarattığını söyleyen vatandaşlar, kilolarca ağırlıktaki taşların parka bu şekilde gelişi güzel bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, "Çocukları uyardık ancak bir süre sonra tekrar gelip burada oynamaya devam ettiler. Üzücü bir olay yaşanmadan önlem alınsın" dedi.

METİN BURMALI