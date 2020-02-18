‘Baskan Tugay kent estetiginden anlamıyor’

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan yaya kaldırımı yapım çalışmaları vatandaşın tepkisine yol açtı. Bazı işyeri sahiplerinin yaya kaldırımlarını işgal etmesinden dolayı, sokak içinde yapılan kaldırım genişliklerinin farklı ölçülerde olduğunu aktaran vatandaşlar, "Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay eski estetik cerrah ama kent estetiğinden anlamıyor" dedi.

METİN BURMALI