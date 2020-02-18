Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan yaya kaldırımı yapım çalışmaları vatandaşın tepkisine yol açtı. Bazı işyeri sahiplerinin yaya kaldırımlarını işgal etmesinden dolayı, sokak içinde yapılan kaldırım genişliklerinin farklı ölçülerde olduğunu aktaran vatandaşlar, "Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay eski estetik cerrah ama kent estetiğinden anlamıyor" dedi.
METİN BURMALI
‘Baskan Tugay kent estetiginden anlamıyor’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.