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Denizde ölüm kalım savaşı

Denizde ölüm kalım savaşı
Giriş Tarihi: 18.2.2020

İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen adam polis ekiplerince kurtarıldı. Konak ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü. Kantar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında gerçekleşen olayı duyan polis ekipleri, hızla adamı denizden çıkardı. Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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