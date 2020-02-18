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merkezli operasyonunda gözaltı sayısı 108'e yükseldi

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 108'e yükseldi

18.02.2020, 13:38

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik merkezli 43 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu 101'i muvazzaf, 157 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 157 kişiden 108'inin yakalandığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde 101 olan gözaltı sayısı 108'e çıktı.

Öte yandan, İzmir merkezli toplam 43 farklı ilde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı başlatılan operasyonda, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

İzmir merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu

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