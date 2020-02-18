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'de ev alev alev yandı

İzmir'de ev alev alev yandı

18.02.2020, 09:07

'de alevli gece yaşandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıktı. Yangın sonrası evde büyük hasar meydana geldi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir evin 2'nci katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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