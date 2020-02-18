İzmir'de otomobil takla attı: 2 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde takla atıp tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Günay A. (51) idaresindeki 41 H 2872 plakalı otomobil, Göztepe'den Konak istikametine giderken Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp tramvay yoluna devrildi.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Günay Aydoğan(51) yönetimindeki 41 H 2872 plakalı otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.