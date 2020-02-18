Kiraz Çayı’na hayat geldi

Kiraz’ı hem taşkın riskinden kurtarmak hem de daha çağdaş bir görünüme kavuşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin 700 metrelik hatta taş tahkimatı yapıldı.

İzmir'de son 17 yılda 96 dere ıslah çalışması tamamlayarak 91 meskun mahal ve 113 bin 281 dekar arazide taşkın riskini minimize eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Kiraz Çayı üzerinde yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdi.

YENİDEN DÜZENLENDİ

Kiraz Çayı Islah Projesi'nin ilk etabında 6.5 kilometrelik hatta şev düzenlemesi ve dere yatağı temizlik çalışmasının yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Hisar Mahallesi'nden başlayan projenin çalışmaları ilçe merkezi, Şemsiler, Arkacılar, Yağlar mahallelerinde devam etti. Kiraz Çayı'nın 6.5 kilometrelik kısmında sağlı sollu toplam 13 kilometrelik alan yeniden düzenlendi. Toplam 190 hektar arazide taşkın riskinden kurtarıldı" şeklinde konuştu.





'GÜZEL BIR PROJE ORTAYA ÇIKACAK'

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Kiraz'da DSİ ve İzmir Valiliği ile birlikte çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Kanal Kiraz adını verdiğimiz proje ile hem nehrin her iki tarafının rehabilite olması anlamında, hem de yürüyüş, bisiklet yolları, yeşil alanlar, DSİ'ye ait alanlarla birlikte insanlar için sosyal yaşam alanları yapılması için güzel bir proje ortaya çıkaracağız" diye konuştu.