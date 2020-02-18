  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Kiraz Çayı’na hayat geldi

’na hayat geldi

Kiraz Çayı’na hayat geldi
Giriş Tarihi: 18.2.2020

Kiraz’ı hem taşkın riskinden kurtarmak hem de daha çağdaş bir görünüme kavuşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin 700 metrelik hatta taş tahkimatı yapıldı.

İzmir'de son 17 yılda 96 dere ıslah çalışması tamamlayarak 91 meskun mahal ve 113 bin 281 dekar arazide taşkın riskini minimize eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Kiraz Çayı üzerinde yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirdi.

YENİDEN DÜZENLENDİ
Kiraz Çayı Islah Projesi'nin ilk etabında 6.5 kilometrelik hatta şev düzenlemesi ve dere yatağı temizlik çalışmasının yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Hisar Mahallesi'nden başlayan projenin çalışmaları ilçe merkezi, Şemsiler, Arkacılar, Yağlar mahallelerinde devam etti. Kiraz Çayı'nın 6.5 kilometrelik kısmında sağlı sollu toplam 13 kilometrelik alan yeniden düzenlendi. Toplam 190 hektar arazide taşkın riskinden kurtarıldı" şeklinde konuştu.


'GÜZEL BIR PROJE ORTAYA ÇIKACAK'
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Kiraz'da DSİ ve İzmir Valiliği ile birlikte çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Kanal Kiraz adını verdiğimiz proje ile hem nehrin her iki tarafının rehabilite olması anlamında, hem de yürüyüş, bisiklet yolları, yeşil alanlar, DSİ'ye ait alanlarla birlikte insanlar için sosyal yaşam alanları yapılması için güzel bir proje ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kiraz Çayı’na hayat geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN