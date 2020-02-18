İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan husumetli iki aile arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan polisin bekleyişi devam ediyor.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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