  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

18.02.2020, 12:56

'in ilçesinde, hurdacılık yapan husumetli iki aile arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan polisin bekleyişi devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN