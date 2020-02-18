  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Sahte içki için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi

için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi

Sahte içki için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi

18.02.2020, 22:30

'in Bornova ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda yapımında kullanmak için üretilen ve 1 tonu şişelenmiş yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtindeki bir depoda, sahte içki yapımında kullanılmak üzere üretilen etil alkol bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 tonu şişelenmiş, yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol, 1000 şişe ve 500 etiket ele geçirdi.

Sahte etil alkollerin bir kısmı da deponun yakınında park halinde olan bir minibüste ele geçirildi. Söz konusu minibüse de el konuldu. Sahte içki üretiminde kullanılan etil alkolün de sahtesinin üretilmesi, şaşkınlık yarattı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahte içki için üretilen, sahte etil alkol ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN