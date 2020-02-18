Villa davası

İzmir'in Balçova ilçesinde, yan komşusu I.B'nin kanunsuz yolla villasını anaokuluna kiraya verdiğini tespit eden Okan Bükey, belediyeye durumla ilgili dilekçe gönderdi. Anaokulunun kapatılması üzerine I.B. de aralarında Bükey'in villasının da bulunduğu aynı parseldeki bitiş nizamda 12 tripleks villada kaçak eklentiler olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

EVLER MÜHÜRLENDİ

Şikayet üzerine yapılan incelemeler sonucunda villaların bodrum katının duvarlarına izinsiz olarak pencere takıldığı ve içindeki havuzların üzerlerinin tahta panellerle kapatıldığı belirlenince 12 ev mühürlendi.

MAHKEME SÜRÜYOR

Okan Bükey de konuyla ilgili, "Bizler, zaman içinde buraları kapatmak zorunda kaldık. Çünkü, madde bağımlıları evin içine kadar girip alkol ve uyuşturucu madde alıyorlardı. Açtığımız davalar sürüyor" dedi.