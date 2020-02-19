"Bilmeden karşı çıkmak doğru değil"

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un açıkladığı ‘Ege Turizm MerkeziÇeşme Projesi’ ile ilgili bilgi toplama aşamasında olduklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Projeyi anlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, son günlerde İzmir gündeminde yer alan konularla ilgili Yeni Asır'a konuştu. Soyer, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un açıkladığı 'Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi' ile ilgili de ilk değerlendirmesini yaptı. Soyer, "Ben sadece imar planı üzerinde yapılan tadilatla, kamulaştırmayla ilgili fikir sahibiyim. Projeyi de anlamaya çalışıyoruz. Orada bakanlığın sunduğu projeden tam haberdar değiliz. Geçtiğimiz günlerde İzmir Başkanlar Kurulunun gidip Bakan Ersoy ile yaptığı görüşme sonrasında biraz bilgi sahibi olduk" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SUNUMU

Soyer, projeyle ilgili bazı kesimlerce dava açılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Yok biz o noktada değiliz. Bilgi topluyoruz. Daha bilgi edinmeden karşı çıkmak veya taraftar olmak doğru değil bence. Bir değerlendirme yapmak için erken" ifadelerini kullandı. Soyer, AK Parti tarafından ortaya konulan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce kentsel dönüşüm projesi geliştirdiği 8 bölgede yapılması planlanan 35 bin binanın 8 yılda sadece 1000'inin inşa edildiği bilgisiyle ilgili de konuştu. "İzmir'in kentsel dönüşüm konusunda çok ileri gitmiş bir şehir" diyen Soyer, "Ortada çok dağınık ve yarım yamalak bilgi var. Bununla ilgili Meclisimizde bir sunum yapacağız. Ayrıca bir basın toplantısı da düzenleyeceğiz. Bugüne kadar ne yapıldı, şu an hangi noktadayız, 2020- 2021'de ne yapacağız bütün bunları ortaya koyacağız" dedi.



EN AZ 100 BİN İSTİHDAM



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'nde şu ayrıntılar yer alıyor:

Proje kapsamında öncelikle otoyolun üstünde ve altında olmak üzere iki bölgede sosyal ve ekonomik yönde gelişim öngörülüyor.

Toplam 9 bin 574 hektar genişliğindeki projenin yüzde 93.45'ini kamu alanları oluşturacak. Projede kamulaştırılacak alan yüzde 1.98'e denk gelen 190 hektara tekabül ediyor. Özel mülkiyet alanı ise 438 hektar olarak planlanıyor.

Projede sahil alanlarında geniş bir bant genel kullanıma açık olacak. Turizm tesislerinin denize sıfır planlanmadığı projede 20 golf sahası, termal merkez ve sağlık turizmine yönelik özelleşmiş turizm tesisleri, kongre merkezleri yer alacak.

Kültür ve sanat merkezlerinin de yer aldığı projede, agro turizm alanı, doğa turizm alanı, ekstrem sporlar için uygun alanlar ve film stüdyolarına da yer ayrılacak.

Düşük yoğunlukta yatay mimarinin uygulanacağı mega projede zemin artı 2 kat ile sınırlandırma yapılacak.

Doğaya saygılı, geri dönüşüm ve sıfır atık politikaları çerçevesinde sürdürülebilir ve doğa dostu olarak hedeflenen projede en az 100 bin dil bilen yetişmiş nitelikli istihdam imkanının oluşturulacağı belirtiliyor.



SAYIŞTAY UYARISI ETKİLİ OLDU

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin kendi sorumluluk sahasında kalan cadde ve bulvarlardaki reklam alanlarından çekilmesini istedi. Büyükşehir'in bu alanları ihaleyle kiraya vererek yıllık 40-45 milyon lira civarında gelir elde etmesi bekleniyor. Soyer, "Sayıştay raporunda bu konuda sorgu yapılmış. Biz de onun gereğini yapacağız. Büyükşehir'e ait olan yerler için ihaleye çıkacağız. Sayıştay'ın verdiği bilgi doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ