Ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücü, polise zor anlar yaşattı. Kovalama sonucu yakalanan otomobil sürücüsü M.A.'nın (21) ehliyetsiz olduğu için kaçtığı ortaya çıktı.

Ödemiş Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında, Tire ilçesi Bekleme mevkisinde, rutin yol kontrolü sırasında, 35 M 0822 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, otomobil sürücüsü, ihtara uymayıp, kaçtı. Polis, otomobilin peşine düştü. Tire İlçe Emniyet



Müdürlüğü'ne de bilgi verildi. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kovalamacaya katıldı.





Atatürk Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi güzergahlarında süren kovalamaca, İpekçiler Mahallesi'nde sona erdi. Polis, kovalamaca sırasında havaya uyarı ateşi açtı. Yarım saatlik kovalamaca sonunda durdurulan otomobilin, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüsü M.A. gözaltına aldı.