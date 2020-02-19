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'de yanan dairedeki aileyi, komşuları kurtardı

İzmir'de yanan dairedeki aileyi, komşuları kurtardı

19.02.2020, 12:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020,12:23

'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan , korku dolu anlar yaşattı. 4 kişilk aile, daireye giren komşular tarafından kurtarılırken, binadaki 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi. Ailenin yardımına koşanlardan İbrahim Solak (50), "Göz gözü görmüyordu. İsmail Dağtekin kendini dışarı atmıştı ve şoktaydı. Çocukları içeride kalmıştı. İki, üç kişi mücadele ettik. Komşuluk görevimiz yaptık. Can kaybı olmadığı için çok mutluyuz" dedi.

Çamlık Mahallesi 24 numaradaki Özgürler Sitesi B Blok'taki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında eşi ve 2 kızıyla yaşayan İsmail Dağtekin'in (34) evinde, saat 03.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktı. Daireden çıkan dumanları görenler hemen itfaiyeyi aradı. Ardından da Dağtekin Ailesi ile diğer katlarda oturup, duman nedeniyle çıkamayanların yardımına koştu.

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