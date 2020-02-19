Sahildeki çimlerle ilgilenen yok mu?

Güzelyalı sahilindeki çimlerin sararmış görüntüsü, vatandaşlara “Düzenli bakım yapılsa sonuç böyle olmaz. Yapılan bunca masrafa yazık” dedirtiyor.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük masraflar yaparak yenilediği çimler, yine sarardı. Güzelyalı sahilinde rulo olarak serilen çimlerin kurumuş hali tepki çekti. Çevre sakinleri, "Neden kimse binlerce lira harcanarak alınan bu çimlerin bakımını yapmıyor?" dedi. Birinci Kordon'da sıkça görülen kurumuş çim vakası, Güzelyalı sahilinde de yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, "İzmirlilerin her gün nefes almak için geldiği Güzelyalı sahili kaderine terk edilmiş durumda. Çimler bakımsızlıktan dolayı bu mevsimde soldu, sarardı. Çimlerin bakıma ihtiyacı var" diye konuştu.

METİN BURMALI