Taksitli batış!

İzmir’de taksitle satış yapan bir mağazadan 4 bin 800 liraya aldıkları çeyiz seti, Sevinç ailesinin başına dert oldu. Tefeci gibi çalışan bazı avukatların uyguladığı yüzde 180 faizle 209 bin liraya çıkan borç yüzünden anne Münevver Sevinç kahrından öldü, çocukların mallarına haciz geldi.

İzmir'de peşin parası veya kredi kartı olmayan kişiler için taksitle satış yapan mobilya ve giyim mağazalarına olan borçlarını ödeyemeyen ve bazı avukatların tüketici faiz oranları yerine kendi oranlarına göre belirledikleri faizlerle karşılaşan mağdur aile sayısı giderek artıyor. İzmir'de yine böyle bir vurgunun kurbanı olan Sevinç ailesine Yeni Asır ulaştı. İsmail Sevinç'in, 2011 yılında 4 bin 800 liraya aldığı çeyiz borcunun taksitleri ödenmeyince 9 yıl içinde 209 bin liraya ulaştı. Avukatların kendine göre belirlediği faiz oranları yüzünden vurgun yediklerini belirten ağabey Yücel Sevinç, kardeşinin ödemediği borcun faiziyle birlikte gittikçe artması üzerine annesi Münevver Sevinç'in borcu üstlendiğini söyledi.

DERNEĞE BAŞVURDULAR

Annesinin bir miktar daha ödeyebildiği borcun daha sonra ödenmeyince 209 bin liraya ulaştığını ve annesinin kahrından öldüğünü söyleyen Yücel Sevinç, daha sonra borcun kendilerine kaldığını belirtti. Maaşlarına, kendi otomobili ile kız kardeşi Aysel Sevinç'in evine haciz geldiğini söyleyen Yücel Sevinç, şirketin avukatına gittiklerini ve kendilerine "Bize 196 bin lira getirin dosyayı kapatalım" dendiğini söyledi. Sevinç, avukat Hayrullah Çuhadaroğlu vasıtasıyla Faiz Mağdurları Derneği'ne başvurduklarını ve bu vurgundan kurtulmak istediklerini anlattı.



Anne Münevver Sevinç'in ölümünün ardından borç ailenin çocuklarına kaldı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ'

Taksitli satış mağazalarının vatandaşlar için iyi bir seçenek gibi göründüğünü ancak buzdağının görünmeyen kısmının farklı olduğunu söyleyen Faiz Mağdurları Derneği Hayrullah Çuhadaroğlu, "Sevinç ailesinin yaşadığı durum, faiz işlemlerine asla uygun değil. Yüzde 9'luk yasal faiz yerine yüzde 180'e varan faizlerin uygu-lanması, işin içinden çıkılmayan bir hesap tablosu. Sonuç olarak anne Münevver Sevinç kahrından vefat etti. Bu ailesinin bu girdaptan çıkması için Faiz Mağdurları Derneği olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.



Avukat Hayrullah Çuhadaroğlu, "İnsanlar için ilk etapta buralardan ürün alımı cazip gelse de yaşananlar çok acı. Mağazalar, sattıkları malın bedelini yasal faizi ile elbette almalı. Ancak ortada büyük bir haksız kazanç var. Bizim itirazımız buna. Burada, borç değil, işletilen faiz oranları insanların belini büküyor. Yüzde 180'lik faizlerin hiç bir izahı yok. Sevinç ailesinin ana borcunu hiç ödemediğini kabul etsek, 9 yılda yasal faiz oranları ile en yüksek baz bile alınsa 15 bin lirayı, avukat ve icra masrafları ile birlikte bile 20 bin lirayı geçmemesi lazım. Ancak aileden istenen para 196 bin lira. Bu dünyanın hiç bir yerinde uygulanan faiz oranı değil" dedi.

FATİH ŞENDİL